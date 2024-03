Am Mittwochvormittag befuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Königswinter die Waldbreitbacher Straße in Fahrtrichtung Hausen.

Nach Angaben des Geschädigten kam ihm in einer Linkskurve ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen und kollidierte mit seinem Pkw. Im Anschluss flüchtete das verursachende Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte gab an, dass es sich bei dem flüchtenden Pkw um einen grün-türkis farbenen SUV gehandelt haben soll. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



