Elkenroth

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Marienberger Straße in Elkenroth am 28.02.2024, ca. 05:30 Uhr in unbekannte Richtung. Er kam vermutlich auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer.