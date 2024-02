Am frühen Mittwochmorgen wurde ein geparkter Pkw BMW 118d auf einem Parkplatz in der Industriestraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

St.-Katharinen (ots) –



Am frühen Mittwochmorgen wurde ein geparkter Pkw BMW 118d auf einem Parkplatz in der Industriestraße von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

EPHK Veit Doll



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell