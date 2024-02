Am Mittwoch ereignete sich im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des Kindergartens „Eulennest“ in Dierdorf, Ot. Wienau, eine Verkehrsunfallflucht. Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte den geparkten PKW Mazda der Geschädigten im Bereich des linken Fahrzeughecks und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Dierdorf (ots).



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



