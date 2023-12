Vettelschoß

Verkehrsunfallflucht

Wie die Linzer Polizeiinspektion am Donnerstag angezeigt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht zum 13.12.2023 eine Grundstücksmauer in der Alten Bahnhofstraße und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.