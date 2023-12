Symbolbild Foto: dpa

Der Geschädigte befuhr mit seinem PKW die L 255 in entgegengesetzte Richtung. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW des Geschädigten und dem auf der Fahrbahn befindlichen Außenspiegel. Im Zuge dessen entstand Sachschaden an der Stoßstange des PKW.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



