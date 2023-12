Am Samstag, 16.12.2023, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der L 257, zwischen den Ortslagen Kurtscheid und Wolfenacker, zum Unfall zwischen zwei PKW.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei begegnete der Unfallverursacher dem Geschädigten im Gegenverkehr und verstieß gegen das Rechtsfahrgebot, so dass es zur Kollision der beiden linken Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell