Der / die Unfallverursacher/-in beschädigte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten PKW Audi TT. Am Fahrzeug der Geschädigten sind orange / rote Lackspuren vom Fahrzeug des / der Unfallverursacher/-in gesichert worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





