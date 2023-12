Hardert, K 104 (ots). Am 08.12.2023 kam es gegen 07:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Gemarkung Hardert.

Symbolbild Foto: dpa

Der 51-jährige Fahrer eines Ford Transit befuhr die K 104 in Fahrtrichtung Straßenhaus. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihm ein weißer Transporter der Marke VW entgegen, es kam zur seitlichen Kollision der jeweiligen linken Außenspiegel der beiden Fahrzeuge. Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Transporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell