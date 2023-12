Hardert, K 104 (ots). Am 08.12.2023 kam es gegen 21:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hardert.

Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug wurde der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte PKW Saab im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden



