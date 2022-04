Am Montagmorgen kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der B 42, Höhe Bahnhofstraße in Erpel.

Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Neustadt/Wied befuhr die B 42 aus Richtung Linz kommend in Fahrtrichtung Bonn. An der Einmündung Bahnhofstraße hielt ein älterer Pkw Mercedes Kombi und rollte auf die B 42. Die Frau aus Neustadt versuchte noch auszuweichen, trotzdem touchierte der Mercedes das Heck des vorfahrtberechtigten Pkw. Nach dem Zusammenstoß bog der Mercedes auf die B 42 in Richtung Linz ab. Zu dem Fahrzeugführer ist bislang bekannt, dass es sich um eine männliche Person mit grauen Haaren handeln soll. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



