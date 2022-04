Am heutigen Samstag kam es in Betzdorf im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße / Steinerother Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher der unfallgeschädigte PKW flüchtet.

Nach derzeitigen Ermittlungen handelt es sich um einen schwarzen SUV, welcher von Alsdorf kommend bei grünzeigender Ampel unvermittelt im Kreuzungsbereich bremste, so dass der nachfolgende PKW auffuhr. Der schwarze SUV setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Aufgrund des Schadensbildes am auffahrenden PKW, ist davon auszugehen, dass der Fahrer des schwarze SUV das Auffahren auf seinen PKW bemerkt haben muss.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Betzdorf unter 02741/926-0 um Zeugenhinweise



