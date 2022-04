Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots). Am Mittwochnachmittag erschien eine Pkw-Fahrerin auf der Linzer Polizeiwache und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an. Nach Angaben der 19-jährigen Frau hatte ein Pkw im Begegnungsverkehr auf dem Roniger Weg den Außenspiegel ihres Fahrzeugs touchiert und beschädigt und fuhr weiter in Richtung Ortsmitte Linz.