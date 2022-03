Wie der 22-jährige Geschädigte angab, befuhr er die Strecke in Fahrtrichtung Kalenborn, als ihm ein Pkw in einer Linkskurve über der Fahrbahnmitte fahrend entgegen kam und seinen Pkw touchierte. Der verursachende Pkw fuhr im Anschluss weiter. Die Ermittlungen der Polizei zum verursachenden Pkw dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell