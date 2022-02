Am späten Mittwochnachmittag ereignete sich um 17:05 Uhr in der Honnefer Straße in Asbach eine Verkehrsunfallflucht.



In Höhe einer Bäckerei stellte die Geschädigte ihren PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab.

In der Bäckerei hörte die Geschädigte einen „lauten Knall“. Bei der Nachsicht stellte sie fest, dass ihr ein vorbeifahrender PKW den linken Außenspiegel ihres Fahrzeugs abgefahren hatte. Sie erkannte einen dunklen PKW, der in Fahrtrichtung Buchholz (WW) flüchtete.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem PKW des Unfallverursachers / der Unfallverursacherin um einen blauen PKW VW Golf handelt.



