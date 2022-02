Die 42-jährige Geschädigte aus Linz befuhr die Strecke aus Richtung Unkel kommend. Nach ihren Angaben kam ein weißer Sprinter auf der Gegenspur entgegen, so dass sie mit dem Pkw ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell