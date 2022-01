Am Mittwochabend befuhr eine 77-jährige Frau aus Sankt Augustin die L 252 aus Richtung Bruchhausen kommend in Fahrtrichtung Unkel.

Hierbei fuhr sie über eine Verkehrsinsel, wobei ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Zusammen mit einer Zeugin hielt die Frau an, begutachtete den Schaden und gab dann gegenüber der Zeugin an, sie müsse weiter zur Arbeit. Anhand der Zeugenangaben konnte die Tatverdächtige ermittelt werden.



