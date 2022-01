Linz am Rhein (ots). Im Laufe des Mittwochs wurde ein geparkter Mercedes Vito in der Bussardstraße im Linzer Ortsteil Roniger Hof beschädigt.

Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 20:00 Uhr vor einem Haus geparkt. Als der Benutzer zu seinem Firmenfahrzeug kam, erkannte er Beschädigungen und blaue Farbanhaftungen. Die Ermittlungen der Polizei zum Verursacher dauern an. Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um eine Baustelle, an der zurzeit mehrere Firmen Arbeiten verrichten.



