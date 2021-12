Am Donnerstagnachmittag ereignete sich um 15:55 Uhr auf der Bundesstraße 256 zwischen Bonefeld und Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht.

Am Ortseingang Straßenhaus geriet ein aus Richtung Bonefeld kommender LKW aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchiert dabei den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen roten 7,5 Tonner LKW handeln.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



