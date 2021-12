Am Donnerstag, 02.12.2021, kam es in den Abendstunden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch einen zunächst unbekannten Fahrzeugführer wurden Verkehrszeichen in Rengsdorf, Buchenweg / Tannenweg, beschädigt. Die Beschädigungen wurden durch einen Anwohner bemerkt, der die Polizei verständigte. Die Ermittlungen führten am 04.12.2021 zu einem 24-jährigen Unfallverursacher aus Rengsdorf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Schadensregulierung wurde gewährleistet.



