Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen ist in der Kirchstraße in Horhausen (WW) von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Verkehrsschild (verkehrsberuhigter Bereich) beschädigt worden.

Der Spurenlage nach zu urteilen kam der Verkehrsteilnehmer beim linkssabbiegen von der Bundesstraße 256 in die Kichstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei das Schild.

An der Unfallstelle konnte Fragmente einer bronzefarbenen Stoßstange sichergestellt werden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



