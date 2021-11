In der Zeit von Sonntag, 21.11.2021 von 22:30 Uhr bis Montag, 22.11.2021 bis 15 Uhr wurde in Dattenberg, Hauptstraße vor Hausnummmer 9 ein geparktes Fahrzeug am Spiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher dürfte den nötigen Abstand zum geparkten Fahrzeug nicht eingehalten haben, wodurch es zum Anstoß kam.

Es werden Zeugen gesucht.

Hinweise bitte an die Polizei Linz a. R.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943-0



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell