Im Zeitraum von Dienstag, 16.11.2021, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 18.11.2021, 08:30 ist durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer ein Gartenzaun in der Feldstraße in Dierdorf beschädigt worden.



Möglicherweise handelt es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen weißen Lieferwagen (vermutlich Paketdienst). Das Fahrzeug wurde am Dienstagnachmittag in der Nähe der Unfallstelle gesehen.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



