Am Dienstagabend touchierte der Fahrer eines roten Quad einen Pkw auf dem Tankstellengelände in Kretzhaus.

Nachdem der Geschädigte den Quad-Fahrer ansprach, entfernte er sich vom Tankstellengelände. Die Polizei sucht ein rotes Quad, der Fahrer trug eine dunkle Hose, sowie eine auffällig neongelbe Jacke und einen roten Helm. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



