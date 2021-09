Linz

Verkehrsunfallflucht

Bereits am Abend des vergangenen Samstag, 25.09.21 kam es in Linz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Asbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.