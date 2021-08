Linz am Rhein (ots). Im Laufe des Montags wurde auf dem Parkplatz am Linzer Bahnhof ein geparkter Pkw KIA beschädigt.

Der unbekannte Unfallflüchtige entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Linz unter 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



