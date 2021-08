Dattenberg-Wallen

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag erschien der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht bei der Linzer Polizeiinspektion und zeigte eine Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch an. Gegen 14:30 Uhr befuhr er die B 42 und hielt am Fahrbahnrand an, um einen nachfolgenden Pkw vorbei fahren zu lassen.