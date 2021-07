Verkehrsunfallflucht, Puderbach Am Samstag, den 24.07.2021, im Zeitraum zwischen 08:30 und 09:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Puderbach auf dem Gelände der dortigen ARAL-Tankstelle.

Der Geschädigte parkte seinen PKW VW Transporter seitlich am Gebäude um dort Waren anzuliefern. Augenscheinlich wurde der Transporter beim Vorbeifahren eines unbekannten PKW beschädigt.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell