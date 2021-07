Flammersfeld

Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht, Peterslahr Der Geschädigte parkte seinen Transporter am 21.07.2021 zwischen 13:00 Uhr und 13.30 Uhr in der Wiedtalstraße in Peterslahr. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden am Heck fest.