Rengsdorf

Verkehrsunfallflucht

Am 17.07.2021 wurde zwischen 14:30 Uhr und 15:05 Uhr ein auf dem Parkplatz des „Aldi“ in Rengsdorf ordnungsgemäß abgestellter PKW vermutlich beim Ausparken von einem unbekannten Fahrzeugführer an der rechten hinteren Heckstoßstange beschädigt.