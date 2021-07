Am 17.07.2021 kam es im Zeitraum von 12:30 – 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht bei Breitscheid.

Zwischen den Ortsteilen Lache und Elsbach wurde eine Brücke über den Elsbach beschädigt. Verursacher war möglicherweise ein Fahrzeug, das eine Forstwirtschaftsmaschine in ein Waldgebiet oberhalb der Brücke transportierte.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



