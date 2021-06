Am Freitag, 25.06.2021, zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr wurde in Bad Hönningen, Parkplatz Neustraße am Hotel St. Pierre ein dunkler BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Bad Hönningen (ots) – Am Freitag, 25.06.2021, zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr wurde in Bad Hönningen, Parkplatz Neustraße am Hotel St. Pierre ein dunkler BMW beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen PKW handelt.

Dieser müsste ebenfalls im linken vorderen Bereich beschädigt sein.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz, unter

02644-9430.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell