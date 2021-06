Aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrverbot der Unfallverursacherin / des Unfallverursachers berührten sich die beiden linken Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge.

Bei dem Fahrzeug der Unfallverursacherin / des Unfallverursachers handelt es sich um einen weißen Sprinter. Diese*r entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Puderbach – Am Montagvormittag beschädigte ein männlicher LKW-Fahrer mitsamt Anhänger beim Rangieren im Einmündungsbereich Wernersgarten / Zum Felsen in Puderbach einen ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Fiesta.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich vermutlich um einen blauen LKW mit polnischem Kennzeichen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell