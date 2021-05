Dierdorf, Ot. Wienau (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es um 16:20 Uhr im Begegnungsverkehr in der Raubacher Straße in Wienau zu einem Verkehrsunfall.

Der oder die Fahrer* in eines orangefarbenen Omnibus / Linienbus befuhr die Raubacher Straße in Fahrtrichtung Puderbach.



Trotz Wartepflicht fuhr er / sie an einer Engstelle vorbei, obwohl ein entgegenkommender PKW Fahrer diese bereits passierte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der PKW Fahrer nach rechts ausweichen. Hierbei prallte er gegen den angrenzenden Bordstein und beschädigte dabei eine Felge und einen Reifen seines PKW. Der Busfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



