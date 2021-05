St. Katharinen

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein Pkw die Grundstückmauer eines Hauses am Noller Weg in St. Katharinen. Die Eigentümerin gab der Polizei einen Hinweis auf ein eventuell in Frage kommendes Fahrzeug.