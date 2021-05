Am Mittwochmorgen kam es im Begegnungsverkehrs zu einem Verkehrsunfall auf der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen, wobei der Außenspiegel eines Pkw beschädigt wurde.

Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei des flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kastenwagen der Marke Ford handeln. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



