Unkel

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagabend, gegen 17:10 Uhr, beschädigte eine Sattelzugmaschine mit niederländischer Zulassung ein stromführendes Kabel einer Ampelanlage in der Siebengebirgsstraße in Unkel, und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.