Am 09.03.2021 kam es gegen 16:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Kölner Straße in Altenkirchen in Höhe der ehemaligen „Süße Ecke“.

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Opel Vivaro ordnungsgemäß auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Parkstreifen. Anschließend verließ er sein Fahrzeug und konnte noch im Weggehen beobachten wie der Fahrer eines unmittelbar vor ihm geparkten, weißen Ford Kuga mit diesem rückwärts gegen seinen Pkw fuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an der Fahrzeugfront des Geschädigten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem flüchtigen weißen Ford Kuga und dessen Fahrer. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02681-9460 oder per E-Mail (pialtenkirchen@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Altenkirchen in Verbindung zu setzen.



