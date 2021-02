Horhausen

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 26.02.2021, wurde im Zeitraum von 16:30 Uhr – 16:50 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter PKW auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Horhausen durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten Front beschädigt.