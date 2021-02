Am Donnerstagmorgen ereignete sich um 07:40 auf der Westerwaldstraße in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht.



Die Fahrzeugführerin eines PKW Ford Fiesta und der / die Fahrer*in eines dunkelblauen PKW Kombi befuhren in dieser Reihenfolge die Westerwaldstraße.

Im Verlauf einer Rechtskurve überholte der / die Fahrzeugführer*in des dunkelblauen PKW Kombi bei unklarer Verkehrslage und missachteten dabei das Überholverbotszeichen.

Um eine mögliche Gefährdung des Gegenverkehrs zu verhindern, bremste die Fahrerin des PKW Ford Fiesta ab. Sie kam bei glatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei ein Verkehrsschild und kam nach einer 180 Grad Drehung zum Stehen. Der / die Fahrer* in des überholenden PKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell