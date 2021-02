St. Katharinen

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochabend, 22:10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Verkehrsunfallflucht in der Ringstraße in St. Katharinen gemeldet. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, kollidierte ein VW Transporter mit einen geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle.