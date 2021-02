Verkehrsunfallflucht

Breitscheid / Siebenmorgen (ots) – Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Samstag den 13.02.2021 ordnungsgemäß in der Dasbacher Straße in Breitscheid (Ortsteil Siebenmorgen) gegen 16:00 Uhr geparkt abgestellt.