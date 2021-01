Im Zeitraum von Donnerstag, 21.01.2021, 17:30 Uhr bis Freitag, 22.01.2021, 15:00 Uhr, kam es in Oberlahr, Hauptstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde vermutlich im Zuge eines Wendemanövers eine Grundstücksmauer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



