Am frühen Montagabend kam es um 18:28 Uhr zu seinem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 255 zwischen Niederbreitbach und Datzeroth im Begegnungsverkehr.

Der die Unfallverursacher*in befuhr mit seinem / ihrem PKW die L 255 in Richtung Datzeroth. Im Kurvenbereich geriet der / die Fahrerin auf die Gegenfahrspur. Es kam zur Kollision der beiden linken Außenspiegel. Der / die Unfallverursacher*in verließ die Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien oder Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Die Geschädigte verließ nach einer angemessenen Wartezeit ebenfalls die Unfallstelle und informierte die Polizei. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



