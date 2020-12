Archivierter Artikel vom 19.11.2020, 08:51 Uhr

Hümmerich

Verkehrsunfallflucht

Am frühen Mittwoch ist im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr in der Gartenstraße in Hümmerich ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW Golf im Bereich des Stoßfängers und des hinteren linken Kotflügels durch eine*n bisher unbekannte*n Verkehrsteilnehmer*in erheblich beschädigt worden.