Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 09:50 Uhr

Straßenhaus

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 09:05 Uhr in der Raiffeisenstraße (B 256) in Straßenhaus in Fahrtrichtung Neuwied eine Verkehrsunfallflucht.