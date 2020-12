Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 08:00 Uhr

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Baustellenbereich in der Rheinstraße in Horhausen (WW) eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Der / die Unfallverursacherin befuhr mit seinem / ihrem PKW an einem geparkten PKW vorbei, ohne den entgegenkommenden PKW passieren zu lassen. Hierbei berührten sich die beiden Außenspiegel der begegnenden Fahrzeuge. Der / die Unfallverursacher/in hielt nach dem Verkehrsunfall kurze Zeit an, entfernte sich dann jedoch ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen von der Örtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



