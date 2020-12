Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 09:01 Uhr

Am Mittwoch ereignete sich um 17:40 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Neustadt (Wied), Ortsteil Wied.

Beim Befahren der Hauptdurchgangsstraße öffnete sich aus bisher ungeklärter Ursache eine Tür eines Transporters und beschädige dabei einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Ein Zeuge gab Hinweise auf den Unfallverursacher. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden



