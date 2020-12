Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 15:20 Uhr

Im Zeitraum von Sonntag, 27.09.2020, 17.00 Uhr, bis Montag, 28.09.2020, 09:15 Uhr, kam es in der Straße „Beim Weißen Stein“ in Bonefeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Spurenlage nach zu urteilen kam der / die Unfallverursacher(in) aufgrund erhöhter Geschwindigkeit beim Linksabbiegen von der Bundesstraße 256 in die Straße „Beim weißen Stein“ nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Doppelstabmattenzaun. Anschließend entfernte sich der / die bisher unbekannte(n) Unfallverursacher(in) von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell