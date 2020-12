Archivierter Artikel vom 23.09.2020, 09:50 Uhr

Großmaischeid

Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde auf einem Parkplatz einer Pension in der Mittelstraße in Großmaischeid ein ordnungsgemäß geparkter PKW Opel Insignia im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt.